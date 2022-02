“Cara Unione,

alla luce dei tragici accadimenti dovuti alla circolazione stradale a Cagliari, vi scrivo per segnalarvi un punto molto pericoloso. E pericoloso non già di per sé, ma perché è regolato da un semaforo che funziona in modo non logico, davvero senza senso.

Parlo dell'incrocio fra via Ciusa/via Riva Villasanta e via dei Carroz, e l'uscita dall'asse mediano di scorrimento.

La pericolosità è dovuta per lo più al fatto che il verde scatta senza distinzione per i due sensi di marcia di via Ciusa, da e verso Pirri, e anche per la svolta in via dei Carroz. Ciò porta spesso a sbagliare: chi arriva da Pirri non si aspetta che anche chi gira in via dei Carroz proveniente da Cagliari abbia il verde. Viceversa chi arriva da Cagliari, vedendo il verde, è portato a svoltare in via dei Carroz normalmente. Ciò crea, in un punto della città caratterizzato da gran traffico, una estrema pericolosità.

Per risolvere tutto basterebbe cambiare il funzionamento del semaforo, facendo scattare il verde solo in una direzione per volta. Quindi tre turni: da Pirri verso Cagliari e via dei Carroz, da Cagliari verso Pirri e via dei Carroz, e terzo turno dall'asse mediano.

Così si risolverebbe una volta per tutte l'estrema pericolosità che si crea, sempre, in quell'incrocio.

Possibile che chi studia il funzionamento dei semafori della città non ci abbia mai pensato?

Cordiali saluti”.

Marco Carboni – Cagliari

***

