la presente è per segnalare l'alta densità, oramai riscontrata, delle persone che utilizzano i monopattini elettrici, nelle vie del centro del Comune di Cagliari, a carattere pedonale, vale a dire, in particolare, corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Manno, via Giuseppe Garibaldi, piazza Garibaldi.

Ogni giorno siamo costretti a subire le gimcane degli utilizzatori di questi mezzi di trasporto che senza casco, né targa, né limitatori di velocità e immagino purtroppo senza una regolare copertura assicurativa adeguata di responsabilità civile, incuranti del pericolo e del rischio, soprattutto per i pedoni e di chi passeggia, sfrecciano a tutta velocità sfiorando i passanti, quali: signore anziane, mamme con bambini e persone come il sottoscritto (impiegato che va la lavoro a piedi tutti i giorni) che non li sentono arrivare, da dietro, se non per lo spostamento d'aria, percepito solo all'ultimo momento.

Sovente, investono o urtano qualcuno e senza chiedere scusa.

Dispiace notare, in tutto questo, l'assenza di agenti della polizia municipale del Comune di Cagliari, lungo tutto il percorso menzionato, nei due chilometri e mezzo della zona pedonale che interseca la città.

Un monopattino che viaggia alla velocità di 20-30km/h, se entrasse in collisione con una persona, qualunque essa sia, creerebbe dei danni molto seri al malcapitato pedone.

Vi prego dunque di dar voce a questa richiesta per aiutare a regolamentare l'uso di questi monopattini, in queste vie storiche della città che sembrano oramai destinate alla mercè di tali mezzi di trasporto e di individui che, sprezzanti del pericolo, si impongono in maniera ostile, senza alcun rispetto e riguardo nei confronti di chi cammina o semplicemente, passeggia.

Ringraziando per la gentile attenzione profusa, porgo i miei più cordiali saluti».

Cristian Zucca

