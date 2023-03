«Cara Unione,

sono un residente di via Monaco a Quartu Sant'Elena.

Scrivo per segnalare una problematica molto importante per gli abitanti del rione in cui abito e relativa all'attività di spazzamento meccanico sulle strade che viene effettuata ogni giorno – domeniche e festivi inclusi – alle 5,30 del mattino.

L'attività, procurando forte rumore, provoca a noi residenti un grosso disagio, determinato dall'interruzione del riposo notturno.

A ciò si aggiunga che tale servizio non presenta particolari utilità per la città in quanto viene effettuato solo lungo il manto stradale (con le auto parcheggiate) e senza l'utilizzo di soffioni per pulire i marciapiedi che, ovviamente, risultano sporchi.

L'amministrazione comunale più volte interpellata non ha mai dato risposta.

Grazi dell’attenzione»

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata