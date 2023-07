«Cara Unione,

tutti sappiamo in che condizioni versa la sanità pubblica in Sardegna, ma se ci si reca al pronto soccorso di Tempio per accompagnare un paziente e aspettare la diagnosi, ci si ritrova fuori al caldo di questi giorni. Gli unici posti all'ombra sono due grosse aiuole con alberi con il sottobosco completamente da pulire.

Tempo fa c'erano anche delle sedie per sedersi.

Mi rivolgo all'amministrazione comunale che potrebbe intervenire con una spesa minima ma, conoscendo la situazione in cui versano le strade agrarie del Comune, non mi meraviglia che non intervenga.

Vergogna!».

Francesco Piga

***

