«Cara Unione,

Una domanda per chi si occupa dell’illuminazione pubblica. Come mai a Cagliari molte strade sono al buio, oppure i lampioni si accendono e spengono a periodi alterni?

Per esattezza parte della via Efisio Melis è da due mesi senza luce e ci sono grandi problemi per muoversi soprattutto per gli anziani, per i genitori con figli piccoli, e si verificano anche furti di macchine.

Da noi residenti sono state effettuate diverse chiamate al Comune. La risposta è stata: il guasto è consistente. Quindi dobbiamo vivere senza illuminazione.

Chiediamo che qualcuno intervenga il prima possibile».

Giovanna Murru

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata