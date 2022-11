“Cara Unione,

vorrei segnalare che problemi nel servizio di trasporto pubblico nella frazione di Villaperuccio.

Infatti, è stata rimossa l'unica fermata (tra l’altro senza preavviso per gli utenti) e si è provveduto a creare un'altra fermata Arst nelle vicinanze. La fermata utile però si trova oltre un chilometro di distanza e così per raggiungerla si deve percorrere una provinciale fortemente trafficata, con pericoli non indifferenti nelle ore di buio per automobilisti e soprattutto per i pendolari”.

G. C. – Villaperuccio

***

