vorrei segnalare le vergognosa situazione presente ormai da mesi in via Cammino Nuovo, in pieno centro, proprio sotto la Torre dell'Elefante: uno sverso d'acqua (alla faccia della crisi idrica) che ha formato un grosso strato di muschio maleodorante. Ci passo davanti tutti i giorni e vedo le facce sbigottite dei turisti e l'indignazione dei cagliaritani, mentre cercano di fare lo slalom tra le auto parcheggiate ovunque e quelle che sfrecciano giù per la discesa.

Come se non bastasse, nel parcheggio poco più sotto da diversi anni sono presenti impalcature, transenne e reti ormai completamente distrutte o smontate, ormai più pericolose che utili alla loro originaria funzione di sicurezza. Senza contare erbacce e rifiuti.

È mai possibile tutto questo degrado e questa noncuranza in pieno centro? Macchine, degrado, rifiuti... un centro storico per nulla valorizzato e vivibile!”.

V.M. *– Cagliari

