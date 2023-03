«Cara Unione,

mio figlio, laureato in biologia marina e con 5 anni di studio alle spalle, non trova lavoro.

Per sbarcare il lunario si è messo a servire in un bar, dove purtroppo ha avuto solo un contratto a termine al momento per due mesi.

Ma è possibile che in Sardegna nessuno si preoccupa di trovare lavoro ai nostri giovani? Ed è possibile che in una terra circondata dal mare non ci sia posto per un biologo marino?

Grazie dell’attenzione».

A.M.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata