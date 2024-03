«Cara Unione,

scrivo per segnalare le difficoltà nel trovare lavoro di chi è affetto da una patologia mentale.

Chi è curato nei centri di salute mentale pubblici non avrà, ad esempio, mai accesso alle mansioni e alle occupazioni lavorative del settore pubblico. E non parliamo delle difficoltà nel trovare un’occupazione anche nel settore privato, a causa di stereotipi e pregiudizi.

Tutto questo ha come conseguenza l'assistenzialismo e l'esclusione da una vita piena del paziente, che resterà per sempre paziente e non avrà mai un'identità lavorativa.

Ricordiamo che chiunque sia affetto da patologie mentali ha comunque un enorme potenziale e tanta creatività, quindi, se stabile, perché deve essere escluso dal mondo del lavoro?

Grazie dell'attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata