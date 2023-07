«Cara Unione,

Vorrei portare alla vostra attenzione un problema grave che vivono i villeggianti che frequentano la spiaggia di Cannesisa a Torre delle Stelle, sperando che serva a smuovere qualcosa.

Sono state infatti numerose le varie segnalazioni al Comune ma non è cambiato nulla. Il problema è la passerella che dovrebbe servire per portare i disabili e le persone che non deambulano correttamente alla spiaggia. La passerella inizia dopo l’entrata e finisce all’inizio della spiaggia. Per cui se arriva una persona in carrozzina tutto il tratto di sabbia fino all'acqua lo deve percorrere senza passerella. È molto difficile posto che deve per forza essere accompagnato da qualcuno.

Ci sono diversi ragazzi con questo problema e persone anziane che non riescono a camminare nella sabbia senza supporto.

Vi chiedo di portare all’attenzione la questione magari qualcuno inizierà ad occuparsene e rendere anche questa spiaggia più civile. Del resto siamo nel 2023… forse sarebbe ora di fare un minimo sforzo, non si chiede tanto.

Grazie».

Francesca

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata