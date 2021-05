“Cara Unione,

l'INPS con la sua recente circolare insiste nel voler punire i medici pensionati che sono impegnati nella campagna di vaccinazione di massa anti Covid sospendendo il trattamento pensionistico. Restiamo stupefatti di tanta approssimazione da parte del Governo e dell'Inps.

Non si può puntare a raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno, costruendo le condizioni per una migliore organizzazione in tutto il Paese e allo stesso tempo penalizzare i medici in pensione che si sono resi disponibili. Il Governo chiarisca, una volta e per tutte, se vuole avvalersi di centinaia di medici di cui la professionalità è capace di fornire una valutazione clinica dei pazienti.

Si garantisca la pensione al medico pensionato e la retribuzione spettante per l'attività di vaccinatore senza nessuna odiosa penalizzazione.

Grazie dell’attenzione”.

Cosmo De Matteis - Presidente Nazionale Emerito, SMI

***

Potete inviare le vostre lettere e segnalazioni a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che denunciano disservizi o anomalie; non necessariamente condivide il contenuto riportato dai lettori che si assumono la responsabilità di quanto scrivono)

© Riproduzione riservata