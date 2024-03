“Cara Unione,

vi scrivo e vi invio una fotografia per segnalarvi una stranezza negli avvisi posizionati sulla rampe degli ascensori di Castello, a Cagliari. Questi avvisi, che invitano a prestare attenzione per la propria sicurezza, sono infatti scritti… in spagnolo! Che dire, se non… Olè!”.

Michele – Cagliari

***

