“Cara Unione,

gli studenti della scuola dell’obbligo dai 12 anni in su si trovano oggi nel paradosso di non poter utilizzare gli scuolabus e i mezzi esclusivamente dedicati al trasporto scolastico in assenza di green pass di base, obbligatorio dal 6 dicembre, ma di poter invece, senza la medesima certificazione, accedere alle scuole.

La questione crea disagi ai ragazzi e alle famiglie, imponendo a queste ultime o di accompagnare i propri figli con mezzi privati o di sottoporli ogni 48 ore al tampone Covid.

In altre regioni è già stata prevista una deroga per consentire agli studenti di frequentare regolarmente le lezioni, l’augurio è che possa accadere anche in Sardegna".

A.F.

***

