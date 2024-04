«Cara Unione,

All'ombra delle torri monopolistiche dei voli di Londra, i sardi nel Regno Unito sono lasciati soli a difendersi, legati da tariffe esorbitanti e da una penosa mancanza di opzioni di trasporto. Questo non è solo un inconveniente, ma una grave ingiustizia, un chiaro ricordo di un sistema che non riconosce la dignità e i diritti delle comunità al di fuori della capitale. È ora di togliere il velo su questa trascurata negligenza e di esigere hub di trasporto equi per la Sardegna nel Regno Unito, fuori Londra.

Chiamiamolo per quello che è: un furto alla piena luce del giorno. Nonostante le compagnie aeree siano state salvate dal baratro del fallimento con i soldi dei contribuenti durante la crisi del Covid-19, continuano a chiedere tariffe da riscatto ai viaggiatori sardi. Immaginate di dover sborsare oltre £ 200 per un biglietto solo andata, senza bagaglio! Ma aspettate, c'è di più: se osate aggiungere un misero bagaglio a mano da 10 kg, preparatevi a sborsare il doppio del costo del biglietto stesso, facendo lievitare il totale a oltre £ 500 per un viaggio di ritorno. Questo non è solo un ricarico di prezzo; è un saccheggio nella sua forma più spregevole.

Immaginate questo: sei un residente sardo a Edimburgo, desideroso di riconnetterti con la tua famiglia. Ti imbarchi in un'odissea faticosa, un viaggio di 12 ore simile a un volo da Glasgow a Dubai. Sei costretto a sopportare scali notturni in città come Milano, Ginevra o Francoforte, dove le uniche opzioni di riposo sono costosi hotel in aeroporto o unirsi alle file di viaggiatori stanchi sparsi sui freddi e duri pavimenti dell'aeroporto. E se pensi che prendere il treno per Londra sia un'alternativa praticabile, pensaci due volte. Con tariffe ferroviarie che si aggirano intorno alle £ 100 a persona su rotte come il servizio Edinburgh to London di LNER, non è altro che un furto in piena regola.

Non dimentichiamo l'opportunità d'oro a soli tre ore di distanza dal Regno Unito: la Sardegna, un paradiso inesplorato pieno di potenziale turistico inutilizzato. Con le sue spiagge incontaminate, il ricco patrimonio culturale e i paesaggi mozzafiato, la Sardegna è un gioiello che aspetta di essere scoperto dai viaggiatori britannici. Tuttavia, la mancanza attuale di opzioni di trasporto accessibili e convenienti relega la Sardegna all'oscurità, negando sia ai sardi che ai britannici la possibilità di sperimentarne le meraviglie di persona.

Basta così. Il sistema attuale non è solo difettoso, ma fondamentalmente fallito. I sardi al di fuori di Londra - che siano a Manchester, Edimburgo o Glasgow - sono lasciati soli, isolati e sfruttati. Questo non riguarda solo la convenienza; si tratta di giustizia. Attraverso l'istituzione di hub di trasporto equi in tutto il Regno Unito, possiamo spezzare le catene dell'isolamento, sbloccare il potenziale economico della Sardegna e riaffermare i diritti di tutte le comunità a viaggi equi e accessibili.

Il momento della rabbia è ora. Questo non è solo un inconveniente; è una denuncia di un sistema fallito che perpetua l'ineguaglianza e lo sfruttamento. Alziamoci insieme in un'indignazione giusta, esigendo nient'altro che hub di trasporto equi per la Sardegna in tutto il Regno Unito. La nostra dignità, i nostri diritti e il nostro futuro dipendono da questo».

Lorenzo

