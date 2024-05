«Cara Unione,

Scrivo in qualità di rappresentante del gruppo degli Operatori Socio Sanitari (OSS) dell'ospedale Santissima Trinità per condividere una riflessione sul nostro ruolo e sulle difficoltà che attualmente affrontiamo, con la speranza di trovare un sostegno.

Durante l'emergenza sanitaria, noi OSS abbiamo lavorato instancabilmente, supportati da un contratto temporaneo legato alla situazione di emergenza Covid-19. Nonostante le sfide, abbiamo sempre messo al primo posto la cura e il benessere dei pazienti, credendo fermamente nel valore del nostro lavoro.

Tuttavia, con la scadenza imminente del nostro contratto e un concorso in atto per nuove assunzioni, ci troviamo di fronte alla prospettiva di non vedere rinnovata la nostra posizione. Questa situazione ci preoccupa profondamente, non solo per il nostro futuro professionale ma anche per la continuità dei servizi essenziali che siamo in grado di offrire.

Crediamo fermamente che l'impegno e la dedizione che abbiamo mostrato in questi mesi di lavoro intenso meritino un riconoscimento più concreto, non solo parole di incoraggiamento. L'imminente cambio di leadership nella nostra regione potrebbe rappresentare un'opportunità per rivedere la situazione degli OSS temporanei come noi, che aspirano a una maggiore stabilità lavorativa».

Gli OSS del Santissima Trinità

***

