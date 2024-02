“Cara Unione, mi rivolgo a voi per sottolineare una problematica di rilievo in vista delle prossime elezioni regionali in Sardegna, che evidenzia una volta di più la carenza di agevolazioni nei trasporti aerei per i residenti sardi.

Nel tentativo di ottenere informazioni in merito a possibili agevolazioni per i voli nazionali in occasione delle elezioni, ho contattato diversi uffici regionali, incluso l'ufficio elettorale della presidenza. Tuttavia, a meno di un mese dalle votazioni, mi è stato comunicato che non sono ancora disponibili indicazioni specifiche e che le informazioni relative a eventuali agevolazioni dovrebbero essere verificate direttamente sul sito del vettore ITA Airways. Purtroppo, anche il sito della compagnia aerea non menziona alcuna agevolazione per i residenti sardi in vista del voto.

Desidero inoltre evidenziare che le informazioni pubblicate nel sito della Regione in vista delle prossime elezioni riguardano esclusivamente le agevolazioni per il trasporto via treno e nave.

È importante sottolineare che:

Il treno non rappresenta un'opzione praticabile per chi deve recarsi in Sardegna dal continente.

La nave potrebbe non essere un mezzo comodo e veloce per coloro che devono spostarsi solo per le elezioni, specialmente considerando le limitate disponibilità di tempo legate agli impegni lavorativi.

Il trasporto aereo è invece un mezzo fondamentale per gli abitanti dell'isola, e la mancanza di agevolazioni in questo contesto risulta particolarmente penalizzante per la nostra comunità. Questa situazione conferma purtroppo quanto la Sardegna sia ancora tagliata fuori e ostacolata nei trasporti aerei, nonostante le esigenze e le richieste della popolazione.

È importante sollevare questa questione e sensibilizzare l'opinione pubblica affinché vengano adottate misure concrete per garantire un accesso equo ai trasporti aerei per tutti i cittadini sardi».

Alessandra Cardia

***

