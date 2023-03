«Cara Unione,

l'altro giorno è venuto a mancare il mio amico Ferruccio, di 67 anni.

La sua unica colpa era quella di vivere in una terra bellissima e da tanti invidiata, ma dove se hai problemi di salute come lui, che era malato di fibrosi polmonare idiopatica e necessitava di ossigeno continuamente, purtroppo rischi anche la morte.

L'unica strada per guarire, per Ferruccio, era il trapianto, ma in Sardegna non ci sono centri di eccellenza per trapianto polmonare e l’intervento, per lui, avrebbe quindi significato un lungo viaggio con la nave o in alternativa l’aereo.

Già una volta Ferruccio era stato fatto sbarcare da un aereo perché il comandante ritenne, sulla base di regolamenti IATA, che i suoi apparecchi salvavita potevano essere pericolosi per la sicurezza del volo.

Morale? L'altro giorno Ferruccio ha avuto una crisi respiratoria più forte del solito ed è morto.

La sua unica colpa? Quella di vivere in Sardegna.

Ciao Ferruccio, quante scarpinate ci siamo fatti in occasione delle elezioni».

Alberto Cicotto – Monserrato

***

