“Cara Unione,

ho letto e condivido in parte l'ordinanza del sindaco di Cagliari che vieta di far fare la pipì ai cani nei muri della città. Seppure tale ordinanza modifica un Regolamento che può essere modificato solo dal Consiglio comunale e per questo illegittima, resta il fatto che nell'applicazione della norma non viene considerato che non esistono controlli.

Richiamo, invece, l'attenzione del sindaco sulla presenza di cani pericolosi senza guinzaglio nel parco di Monte Urpinu in Via Vidal, in contrasto a norme che lo vietano. Non esistono controlli pur essendo detto parco, ogni giorno, frequentato da bambini e anziani. Cani anche di grossa mole e molto aggressivi circolano liberamente. Più volte i cittadini hanno chiamato la Polizia Municipale, unica struttura che ha la competenza esclusiva, sentendo sempre la stessa risposta: ‘Mandiamo una pattuglia’, ‘Le pattuglie sono impegnate in altri interventi’.

Ricordo al sindaco che ha l'obbligo e il dovere di ottemperare alle normative esistenti, comprese quelle comunali e tutelare la sicurezza dei cittadini anziché pensare a imposizioni inattuabili. Questa lettera serve anche da monito nei confronti del primo cittadino nel caso di danni alle persone a causa di trasgressori pericolosi a causa dell'omissione di controlli.

Distinti saluti”.

G.S. Cagliari

***

