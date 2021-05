“Cara Unione,

scrivo per segnalare quanto accaduto ieri a mio padre, diabetico con problemi di deambulazione causati dal diabete, quindi soggetto fragile.

Nella serata di sabato ha ricevuto il messaggio (a quasi 2 settimane dalla registrazione) per fare il vaccino la mattina dopo, alle 9.30, a Quartu S. Elena.

Tutta la famiglia con l'ansia "da vaccino", ma finalmente felici che lo abbiano chiamato.

Ieri mattina si è svegliato presto, si è preparato per uscire con le 1000 difficoltà dovute alle sue condizioni, e si è recato a Quartu (lui già stanco morto).

Arrivato in ambulatorio gli dicono che li non lo possono vaccinare perché hanno solo il vaccino AstraZeneca, e lui può fare solo Pfizer.

Dopo tutto lo stress e la stanchezza per finalmente avere il vaccino che lo dovrebbe proteggere dal Covid, che sicuramente non gli ha fatto bene, anche la beffa di non poterlo fare.

Una vergogna!!!

Ora siamo punto e a capo. Aspettiamo di nuovo un appuntamento, e chissà quando sarà. Ma come è possibile accadano simili errori?

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata *

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

