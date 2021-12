“Cara Unione,

sono un vecchio frequentatore dei mercati cittadini, dai tempi del mercato del Largo Carlo Felice e Santa Chiara, dove mi recavo fin da bambino, poi San Benedetto e via Quirra.

Sto notando, però, che l'organizzazione lascia ormai molto a desiderare, e il problema principale credo siano i parcheggi e i controlli.

È possibile che non si capisca che la gestione dei parcheggi debba favorire la clientela e non gli operatori? Non è pensabile che le auto e i furgoni degli operatori, che arrivano sicuramente la mattina presto, debbano occupare molti parcheggi, anche a pagamento, che sarebbero destinati alle auto dei clienti.

Non credo sia permesso occupare con la stessa auto lo stesso stallo per più di un'ora. O non è così? Se si, chi dovrebbe controllare? Poi ci sono tutte le auto parcheggiate a casaccio, fuori dagli stalli, che nessuno controlla.

L'altro problema grosso è l'assenza dei vigili urbani, almeno il sabato o i giorni precedenti le feste, che oltre al traffico dovrebbero badare anche ai cartellini dei prezzi. Possibile che non si capisca che è un suicidio commerciale far scappare i clienti verso i centri commerciali, dove trovi tutti i parcheggi che vuoi e gratis?

Da parte mia continuo a frequentare i mercati dove i prodotti, soprattutto alimentari, sono un'eccellenza, ma con la speranza che tutti capiscano che i clienti non vanno fatti scappare, ma vanno invece incentivati.

N. P. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata