“Cara Unione,

credo sia giunta l’ora di dire come stanno le cose, e cioè che l’operato della Regione Sarda e in particolare del Presidente Solinas e dell’Assessore alla Sanità in merito ai gravi ritardi nella campagna vaccinale nella nostra Isola non è più giustificabile.

Fin dall’inizio la Sardegna è sempre stata agli ultimi posti nelle statistiche sulla percentuale delle dosi somministrate sul totale dei vaccini disponibili. Ormai da alcuni giorni siamo permanentemente all’ultimo posto.

Il nostro Presidente, nelle rare volte in cui dice qualcosa al riguardo, chiede più vaccini. Mi sembra una cosa vergognosa visto che non riesce a tener fede agli obiettivi a lui assegnati dal generale Figliulo.

Credo sia ora che ciascuno, stampa compresa, faccia sentire in merito la propria voce.

Ne va dell’interesse di tutti noi, altrimenti rischiamo anche quest’anno che col turismo alle porte riparta una nuova ondata.

Grazie per l’attenzione”.

F. S.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata