«Cara Unione,

Sono una turista che viene nella splendida Villasimius da 40 anni.

Uso la navetta per spostarmi in paese e, viceversa, per il rientro dove alloggio. Ma da quest’anno l’ultima corsa per il paese è alle 19, poi più nulla, obbligando le persone a prendere taxi costosissimi o ad andare a piedi.

Quello che era un servizio eccellente, oggi è un disagio. Peccato».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

