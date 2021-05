“Cara Unione,

apprendo, non senza stupore, del sondaggio realizzato da ScuolaZoo secondo il quale ben 8 studenti su 10 credono che le mascherine che gli vengono consegnate ogni giorno a scuola non siano di buona qualità, e dunque ne utilizzano altre.

Dei circa 23mila studenti tra i 14 e i 20 anni interpellati, l'83% non crede che le mascherine distribuite in classe siano di buona fattura, il 65% ritiene abbiano cattivo odore, e il 76% che non aderiscano bene al volto.

Praticamente tutti gli intervistati, il 96%, hanno dunque confermato di portarsi la propria mascherina da casa.

Mi chiedo, allora, quanti soldi stiamo gettando al vento. Ma non sarebbe ora di porre fine a questo spreco?

Grazie dell’attenzione”.

F.A. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere e segnalazioni a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che denunciano disservizi o anomalie; non necessariamente condivide il contenuto riportato dai lettori che si assumono la responsabilità di quanto scrivono)

© Riproduzione riservata