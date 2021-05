“Cara Unione,

segnalo un fatto accaduto questa mattina in via Castiglione a Cagliari.

All’orario di ingressi a scuola e di fronte alla primaria, in adiacenza ai due cancelli di ingresso dei bambini, 3 mezzi - e relativi operai - svolgevano lavori di rifacimento del manto stradale. Come di consueto: il primo mezzo spargeva il liquido, seguiva il grosso camion con bitume fumante e l'ultimo mezzo che appianava il bitume.

I bambini e i genitori sono stati inondati da fumi e polvere, obbligati a transitare e sostare sul marciapiede in attesa di essere accolti - classe dopo classe - in osservanza delle norme anti Covid-19.

Dulcis in fundo è stata cosparsa la fascia di strada interessata di asfalto bollente impedendo a bambini e genitori di entrare/uscire dal cancello.

Ho già fatto segnalazione a polizia municipale e urp di Cagliari, in molti hanno filmato la scena. Voglio augurarmi che vi sia un seguito di scuse in modo che fatti del genere non si presentino più.

Ci si deve augurare che nel contratto di appalto ogni Amministrazione Comunale metta per iscritto la necessità di pianificare i lavori pubblici tutelando la fruizione dei servizi in alcune fasce orarie senza incorrere in intossicazioni e forti disagi per i cittadini, ancor più se minori!

Grazie."

Alessia

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata