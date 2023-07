«Cara Unione,

sono un infermiere, una professione di cui spesso si parla ma forse mancando di evidenziare la situazione reale: siamo sottopagati per le responsabilità che ricopriamo, e forse non tutti sanno che siamo iscritti all'ordine, proprio come lo sono i medici.

Il punto è questo: perché, per l'ennesimo anno, a Cagliari non è stata attivata la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche? Il corso è attivo nell'ateneo di Sassari ma, per un dipendente che lavora nel sud dell'Isola, è praticamente impossibile accedervi, contando che per il diritto allo studio abbiamo solo 150 ore l'anno e non ci basterebbero nemmeno le ferie per frequentare "quasi" regolarmente.

La mia frustrazione è grande perché voglio studiare, lo voglio fortissimamente e voglio migliorare la mia posizione ma non mi è concesso e non so a chi rivolgermi.

Per l'ennesimo anno mi sono visto negare questa possibilità e vorrei sinceramente capire le motivazioni che inducono a snobbare Cagliari.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata