“Cara Unione,

vi scrivo per segnalare che, ormai da anni, sono stati sostituiti i vecchi lampioni con nuovi lampioni per l'efficientamento energetico per tutto il tratto che collega via dei Trasvolatori e la precedente rotatoria sino all'ingresso dell'aeroporto di Elmas. Tali lampioni, però, non sono mai stati messi in funzione.

Risultato: gli automobilisti sono costretti a percorrere quel tratto di strada a scorrimento veloce, molto pericolosa sia per il manto stradale che per la pessima visibilità, totalmente al buio.

Chi si occupa della viabilità nella zona cosa aspetta a fare qualcosa?”.

Daniele Raccis

**

