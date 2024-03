«Cara Unione,

Sono profondamente indignato nel constatare come i tagli ai fondi della sanità siano diventati una prassi comune nella politica di oggi. Questa pratica cinica e irresponsabile non solo mette a repentaglio la salute e il benessere della popolazione, ma dimostra anche quanto la leadership politica sia disconnessa e negligente rispetto alle reali esigenze della società.

Mentre i politici si riempiono la bocca di promesse sulla salvaguardia della salute pubblica, nei fatti assistiamo a una sistematica e inaccettabile riduzione dei finanziamenti destinati ai servizi sanitari. Gli ospedali chiudono reparti vitali, i medici e gli infermieri vengono costretti a lavorare in condizioni precarie e i pazienti vedono sempre più limitato l'accesso a cure essenziali. E tutto questo mentre i nostri "rappresentanti" politici godono di privilegi e stipendi faraonici.



Non possiamo più tollerare questa disuguaglianza e questa disumanità perpetrata a danno della salute di chiunque. La salute non è un lusso, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti i cittadini senza eccezioni. È giunto il momento di porre fine a questa follia, di chiedere conto a coloro che riducono i fondi destinati alla sanità e di pretendere misure concrete per assicurare un sistema sanitario pubblico efficiente e accessibile a tutti.

La politica non può, non deve, ignorare il grido di dolore di chi soffre a causa di tagli selvaggi alla sanità. Svegliamoci e lottiamo insieme per una società più giusta e solidale, in cui la salute di ciascuno sia valutata alla stessa stregua della ricchezza e del potere».

Luca Mandis

***

