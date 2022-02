“Cara Unione,

siamo un gruppo di giovani laureati presso l'Università di Cagliari.

Scriviamo per portare all’attenzione la mancata attivazione del percorso per acquisire i 24 cfu (crediti formativi universitari) fondamentali sia per partecipare al concorso Tfa sostegno 2022, sia per l'inserimento nelle graduatorie docenti previste dal MIUR tra giugno e luglio 2022.

Purtroppo, la mancata certificazione di questi crediti comporterebbe l'impossibilità d'iscrizione in graduatoria per altri due anni.

Molti studenti hanno già maturato tali cfu durante il percorso universitario, dunque per loro sarebbe necessario attivare una semplice procedura per il riconoscimento.

La mancata attivazione del bando risulta penalizzante non solo per i laureati in anni precedenti, ma soprattutto per gli studenti dell'Università di Cagliari che hanno conseguito la laurea nei mesi successivi all'attivazione dell'ultimo bando risalente a giugno 2021.

Abbiamo già contattato e inviato più volte delle e-mail agli uffici competenti, facendo notare la situazione, ma al momento non riusciamo ad avere risposta.

Come si può notare dalla pagina dell'Università, ad oggi non è previsto nessun bando per i prossimi mesi e l'ultimo bando risale a giugno 2021, a differenza di altri atenei italiani che prevedono tale possibilità in diversi momenti dell'anno accademico, ma soprattutto varie attivazioni del percorso in vista dell'apertura delle graduatorie docenti 2022 e per l'anno accademico 2021/2022.

Auspichiamo fortemente che ci vengano fornite risposte e possano essere trovate immediate soluzioni considerati i ristretti tempi per gli inserimenti nelle graduatorie.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

