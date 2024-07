Cara Unione,

ancora una volta mi rivolgo a Voi con la ormai flebile speranza che qualche cosa possa cambiare, ma onestamente sono pressochè rassegnato.

Mi riferisco a piazza Yenne e alla consueta "malamovida", perché di questo si tratta, quando non si ha il benché minimo rispetto sia dei luoghi ma, soprattutto, di noi residenti.

La cosa assurda è che ormai non si parla più solo dei fine settimana, ma di tutti i giorni! Ragazzi e ragazze che urlano fino alle prime luci del mattino, per non parlare dei rumori insopportabili che perennemente auto e moto fanno con i loro motori "truccati", per farsi notare e far gara a chi ce la più forte e potente. Non si riesce più a dormire! Per non parlare della sporcizia che assiduamente lasciano per terra. La zona è alla merce di questa gente, le forze dell'ordine sono assenti. Vi sostano il giorno, pare per ragione di anti terrorismo (a Cagliari!), e dalle 20 in poi più niente.

Un residente rassegnato.

