scrivo per descrivere la situazione venutasi a creare la mattina del 27 Agosto presso la spiaggia Punta Rossa, spiaggia rivolta verso la spiaggia del Relitto.

Si notava un bivacco notturno ed un fuoco che era stato acceso sulla spiaggia, utilizzando dei rami provenienti dalla vegetazione vicina (vicino ad un cespuglio, ed ancora caldo). La coppia responsabile ha continuato a riposare sull'amaca sopesa tra due alberi.

Alle ore 8.31 e' stata avvertita la compagnia Baracellare di La Maddalena per provvedere ad identificare e sanzionare gli autori ancora presenti in loco. Alle 9.46 e' stato avvertito il 112 perché l'uomo girava nudo nella spiaggia piena di bambini. L'attesa di un qualsiasi intervento da parte delle autorità preposte e' stata vana, almeno fino alle 12.30. In un periodo come questo di incendi e vento speriamo che la coppia non decida di riaccendere altri fuochi vicino alla vegetazione.

Aggiungo che verso le 10 alcuni bagnanti hanno dovuto spegnere il fuoco che a causa del vento aveva ripreso. E se non ci fosse stato nessuno?

E' troppo chiedere minore superficialità?

Bruno

