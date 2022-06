“Cara Unione,

scrivo per segnalare un disservizio ed un comportamento, a mio avviso scorretto, che Ita Airways sta portando avanti da settimane nei confronti di migliaia di utenti che non riescono a contattare il call center della compagnia.

Avrei dovuto partire venerdì prossimo da Alghero ma ho dovuto anticipare la mia ripartenza causa lavoro a giovedì ed ho quindi provato a modificare la mia prenotazione con il call center Ita Airways senza successo.

Per poter effettuare operazioni di modifica e assistenza di ogni tipo è necessario contattare il call center. Purtroppo a rispondere al numero è una voce automatica che segnala un problema per la migrazione dello stesso call center da ormai 3 settimane.

Io ed altre migliaia di utenti (di cui alcuni con la continuità territoriale) abbiamo provato inutilmente a contattare la compagnia rimanendo in attesa per ore, ma nessun operatore risponde.

Come si può facilmente verificare, sulla pagina facebook della compagnia sono decine e decine i commenti degli utenti ai post, con la richiesta di assistenza e la segnalazione di disservizio.

Come tutti, ho provato anche a scrivere alla compagnia via mail al servizio reclami e via pec senza ricevere risposta.

Il sito web risulta funzionante e permette l'acquisto di biglietti, ma risulta a tratti malfunzionante nella sezione ‘gestisci le prenotazioni’ nella quale, peraltro, non è permesso effettuare modifiche sui voli acquistati (solo il nome ma non date e rotte).

È giusto precisare che al momento dell'acquisto ho selezionato una tariffa ad un costo maggiorato proprio per avere la possibilità di cambiare la data di partenza.

È assurdo come, nel 2022, dopo tutte le vicissitudini con Alitalia, la nuova compagnia sia organizzata peggio di prima e a tutti gli effetti crei un danno di natura organizzativa ed economica a tutti gli utenti.

Nel frattempo ho prenotato un altro biglietto con Ryanair per rientrare a Milano. Personalmente ho richiesto il rimborso del biglietto e procederò legalmente se necessario, ma al momento, come migliaia di altri utenti, perderò il costo del biglietto

Spero che il vostro intervento possa dar luce a questa situazione e rendere un minimo di giustizia a migliaia di passeggeri (almeno per il rimborso del volo)”.

