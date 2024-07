«Cara Unione,

Io sono un camperista e garantisco che non ho mai e poi mai lasciato neanche una cicca per terra, sono di Torino e quest'anno è la terza volta che vengo in vacanza nella vostra stupenda Sardegna.

Spero di poter venire ancora tante volte, ma sempre in punta di piedi, nel senso che tutti, come faccio io, devono stare alle disposizioni della regione.

Non vanno discriminati i camperisti, anche noi portiamo un po' di soldi, poi c'è sempre l'eccezione, però non è giusto che per colpa di qualcuno debba farne le spese tutta una categoria di persone più che rispettose.

Grazie».

Maurizio

***

