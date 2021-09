“Cara Unione,

ho spedito ieri al sindaco e al consiglio comunale di Cagliari le 1146 firme raccolte per fare inserire il nome di Gino Strada nell'elenco dei toponimi della città.

Sono consapevole che dovranno trascorrere i dieci anni previsti dalla legge perché una via o piazza venga intitolata alla sua memoria, seppur in città come Reggio Emilia e Genova sono già state approvate mozioni a riguardo. Mi auguro che anche la città di Cagliari possa aggiungersi alla lista.

Ritengo che sia importante per il capoluogo sardo ricordare la figura di Gino Strada.

Il suo operato, soprattutto nei territori poveri e difficili, è un patrimonio umano e sociale ed è compito della comunità tenere alta la sua memoria. Gino Strada ha rappresentato un simbolo riconosciuto in tutto il mondo ed è un esempio per tutti e soprattutto dovrà esserlo per le generazioni future”.

Valerio Piga

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata