“Cara Unione,

nonostante le rassicurazioni del nostro governatore e dell’assessore Nieddu, è ancora impossibile interfacciarsi con il servizio sanitario regionale per chiarimenti sulla vaccinazione, nel mio specifico caso di mia madre settantanovenne.

Il 21 aprile in vari canali e in documento dell'assessorato competente hanno pubblicato ufficialmente gli aggiornamenti delle modalità di adesione e prenotazione. Peccato che di tutte le indicazioni contenute non riesco a trovarne una realmente corrispondente a quanto annunciato.

Mi spiego: dal 22 aprile chiamo quotidianamente i numeri indicati 070.276424 - 070.474747.

Al primo numero, talvolta riesco a prendere la linea (una impresa). L'operatore che risponde da oramai 7 giorni mi dice che non hanno ancora avuto alcuna operatività riguardo la prenotazione delle vaccinazioni, e non può aiutarmi in alcun modo. Dispiaciuto/a mi dice di riprovare il giorno dopo.

Il secondo numero è impossibile da contattare, non prevede neanche l'attesa, in qualsiasi ora del giorno "gli operatori sono tutti occupati provi a richiamare...".

In via Romagna nessuna possibilità di contatto, ti rimandano al call center che non è operativo!

Nessun riscontro dall'email indicata nel suddetto documento.

Nessun riscontro dalle varie email URP disponibili nei siti istituzionali.

Quando funzionerà qualcosa?

Grazie dell’attenzione”.

Alessia – Cagliari

***

