“Cara Unione,

Vi scrivo da Iglesias. Lunedì 25 ottobre abbiamo vissuto un incubo: la nostra cagnolina si è sentita male improvvisamente, e dopo essere stata visitata ci è stato detto che avrebbe avuto bisogno di una visita neurologica, che ci hanno fissato ad Assemini per il giorno seguente.

Purtroppo la notte tra lunedì e martedì è stata malissimo: alle 2.05 del mattino abbiamo cercato di contattare la clinica veterinaria del Cagliaritano aperta 24 ore su 24, ma il numero indicato su internet risultava inattivo. Abbiamo sopportato così la sofferenza della nostra cagnolina fino alla visita ad Assemini, dove è arrivata in fin di vita, ed è morta a causa di una meningite virale. La cosa ci ha distrutto, non solo per la diagnosi, ma soprattutto perché troviamo inconcepibile che ad Iglesias e dintorni non ci sia un veterinario che sia reperibile la notte.

Non è la prima volta che capita che gli animali stiano male il fine settimana o dopo l'orario di chiusura degli ambulatori, e purtroppo molti muoiono perché in tutto il Sulcis non esiste un pronto soccorso per loro. Chi non ha amici veterinari deve rassegnarsi a perdere il proprio amato animale. Possibile poi che solo due cliniche a Cagliari debbano accollarsi il carico di un bacino di utenza così vasto? A chi potremmo fare sentire la nostra voce e il nostro grido di aiuto? Noi stiamo vivendo un grande lutto, crediamo non dovuto alla nostra negligenza ma ad una situazione inaccettabile.

Grazie”.

M.V. – Iglesias

***

