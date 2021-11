“Cara Unione,

di questi tempi si parla solamente del Covid e della terza dose di vaccino, mentre bisognerebbe dare spazio anche alle altre patologie troppo spesso trascurate: per esempio l'Italia è in questo momento attraversata da una terribile epidemia di virus ‘sinciziale’ (RSV), virus che causa bronchite e insufficienza respiratoria ed è già responsabile della morte di 4 bambini nelle ultime due settimane.

I reparti pediatrici degli ospedali e le terapie intensive sono pieni, e alcuni bambini vengono trasferiti per il ricovero in altre regioni, con gravi rischi per la loro salute.

Per proteggere i bambini da questo virus, come raccomandato dal dottor Spiazzi dell'istituto Gaslini di Genova, è molto importante somministrare il vaccino antinfluenzale, peccato che se si prova a contattare la Asl di Quartu per chiedere quando sarà disponibile tale vaccino la risposta è sempre la stessa: ‘Non lo sappiamo, non abbiamo ancora ricevuto indicazioni in merito’.

Mi chiedo (e lo chiedo anche alla Asl e all'assessore alla sanità) se hanno intenzione di aspettare ancora molto per procedere con le vaccinazioni, mettendo così a serio rischio la vita e la salute dei nostri bambini: ricordo che l'anno scorso la vaccinazione antinfluenzale per i bambini è stata completata entro il mese di novembre, mentre quest'anno, forse perché il sistema sanitario è troppo impegnato nella vaccinazione anti Covid, non si è mosso ancora nulla.

Grazie mille per l'attenzione”.

Maria Teresa Cau – Sinnai

