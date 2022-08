“Cara Unione,

scrivo per segnalare un malfunzionamento verificatosi nella giornata di Ferragosto al Postamat di Teulada. Dopo l’inserimento della carta per prelevare, il Postamat non erogava i soldi e si tratteneva le carte.

E non si è trattato di una caso isolato, ma accaduto pare a circa una cinquantina di persone.

A parte il grave disagio causato per non poter utilizzare soldi e carte, l'unica opzione per recuperarle è stato recarsi, nella giornata di ieri, all'ufficio postale di Teulada. Con gli impiegati che hanno restituito le carte solo dopo mezzogiorno.

Un biglietto da visita veramente pessimo per un luogo turistico.

Grazie per l’attenzione”.

E.S. – Teulada

***

