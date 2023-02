«Cara Unione,

siamo Maria e Baldassarre, due coniugi che domenica 19 febbraio hanno avuto un brutto incidente nella rotatoria di via Peretti a Cagliari.

Scriviamo per ringraziare i vigili del fuoco per tutte le cure e attenzioni che ci hanno riservato in quel delicato momento.

Per loro potrà sicuramente non essere un episodio isolato ma per noi è stato un trauma davvero pesante e inatteso e, anche grazie a loro, abbiamo affrontato meglio questo shock.

Un grazie particolare per avere tutelato la nostra immagine a fronte di una squadra di ragazzini che non si sono risparmiati con videoriprese.

E un grazie speciale anche a nome dei nostri figli, che li hanno visti all’opera e hanno apprezzato tantissimo il loro operato».

Maria e Baldassarre Leone – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata