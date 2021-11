"Cara Unione,

Da lunedì 15 novembre in via Vincenzo Bruscu Onnis a Cagliari è parcheggiato e funzionante un gruppo elettrogeno che avrebbe dovuto rappresentare una soluzione emergenziale per dare elettricità in attesa di riparare la rete di distribuzione.

Il mezzo, non presidiato e non isolato dalla possibile azione di malintenzionati, produce esalazioni che ammorbano l’aria delle camere da letto ed emette un rumore intenso e ininterrotto unitamente a vibrazioni percepibili anche al tatto, con il risultato che è impossibile dormire.

Finora a nulla sono valse le segnalazioni rivolte ad autorità varie sia per grado gerarchico sia per collocazione geografica e sia per competenza, le quali non hanno risposto neppure per rassicurare circa l’idoneità del mezzo e per stabilire una data di ripristino del normale funzionamento dell’energia elettrica.

Grazie”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

