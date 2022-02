“Cara Unione,

scriviamo per sottolineare ulteriormente quanto comunicato in precedenza alla Regione Sardegna tramite email, e in merito all'erogazione prevista dal fondo ‘Resisto’ a tutt'oggi senza riscontro.

Esattamente un anno fa è stato previsto di concedere un aiuto alle aziende e piccole attività commerciali messe in difficoltà dall'evento della pandemia.

Un’iniziativa che abbiamo apprezzato in un momento così difficile per proseguire da soli. Ci abbiamo creduto ed inoltrato domanda, sostenendo ulteriori spese, ma a distanza di un anno non abbiamo ricevuto nulla.

È sconfortante e deludente prendere atto della totale indifferenza che le Istituzioni stanno dimostrando, in un momento così problematico e delicato che mette in forse il prosieguo del nostro lavoro.

Tanti hanno chiuso definitivamente e molti altri sono ad un passo dal farlo, visto il protrarsi di questa situazione sempre più incerta.

Le innumerevoli parole astratte continuamente ed inutilmente pronunciate sempre senza alcuna concretezza ci deludono e ci indignano.

In conclusione ‘Esistiamo’ ma non ‘Resistiamo’ a lungo.

Poiché la speranza è l'ultima a morire, ci auguriamo per la nostra sopravvivenza che gli impegni assunti portino ad un esito positivo ed imminente.

Cordiali saluti”.

Adriana Contu e Margherita Loddo

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata