«Cara Unione,

tanto si è scritto negli ultimi giorni sui giornali circa la vicenda dell’orso, vivo o morto.

troppo poco, invece, si parla di temi che a mio avviso dovrebbero essere all’attenzione di tutti come quello della sanità, e della sua morte annunciata.

Per anni la sanità è stata oggetto in Italia di: voto di scambio, utilizzo improprio, tagli, scelte politiche scellerate.

Per non parlare degli stipendi dei professionisti sanitari, tra i più bassi d'Europa e anche adesso si parla solo di carenza di medici, invece mancano 3 volte di più gli infermieri.

Questo è l'esempio più eclatante.

Ma mancano: ostetriche, tecnici di laboratorio, delle riabilitazioni, della diagnostica per immagini, ma di questo non se ne parla o se ne parla troppo poco.

Nessuno parla del costo dei medici a "gettone", 250 euro l'ora, da qui la fuga degli stessi verso il privato. Delle USCA, dove si avevano medici pagati 40 euro l'ora, diventate poi UCA, dove i medici prendevano 27 euro l'ora, ma siccome non erano soddisfatti, si è arrivati a 36 euro l'ora e infine, trattando e ritrattando, sono giunti a 40 euro l'ora.

Lo sapete quanto prende un medico di base? Informatevi.

I medici ne hanno fatto una questione monetaria forte, pesante, esclusiva.

Gli infermieri, le ostetriche e altri professionisti dopo 30 anni di servizio prendono, se va bene, 1500/1700 euro al mese, dipende dalla ricchezza delle regioni.

In Francia, dove i nostri colleghi si lamentano, prendono 2500 euro al mese, e non voglio parlare della Spagna, dove le politiche di sviluppo sono state di gran lunga migliori.

Non è un caso che, senza gli operatori, la sanità muoia, non è un caso che le professioni sanitarie non siano attrattive e non è un caso che abbiano portato a pagare gli infermieri privati 9/12 euro l'ora.

Chi volete che vada a prendere insulti, schiaffi e responsabilità penali (perché il professionista è legalmente responsabile tanto quanto il medico), per queste cifre?

Andate a vedere le domande di iscrizione a medicina rispetto ai posti disponibili e fate un confronto con le professioni sanitarie tutte.

La sanità pubblica è stata volutamente uccisa, dai nostri politici e dirigenti così colpevolmente inadeguati a guidare un paese.

Sono stati i mezzi di informazione che hanno da da sempre preferito sviare sui problemi, virando su "orso vivo orso morto" , invece di affrontare i problemi più stringenti, sono stati i telegiornali e i talk show a consentire di mettere la polvere sotto il tappeto.

Parliamo di un orso? Sì il gigante plantigrado merita rispetto, molto meno i nani da giardino che hanno permesso il delitto della sanità.

Lorella Marchionne

