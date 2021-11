“Cara Unione,

quando come me si arriva ad una certa età, si acquista la consapevolezza che vivendo in un paese come l’Italia bisogna abituarsi a cose strane o quantomeno inspiegabili. In questa casistica, a mio parere, rientra alla perfezione il lavoro che il comune di Cagliari sta facendo in viale Marconi.

Come quasi tutti sapranno, per decongestionare il traffico che transitava su viale Marconi si è deciso di adottare il senso unico in viale Marconi da Quartu S.E. verso Cagliari, mentre chi viaggia da Cagliari verso Quartu deve percorrere la via Mercalli costeggiando il Riu Saliu.

Tralasciando i costi enormi che questo lavoro richiederà, vorrei invece fare alcune considerazioni sui benefici che si dovrebbero avere col cambiamento.

Riguardo viale Marconi azzarderei che cambierà molto poco o quasi nulla dal momento che le carreggiate sono passate da quattro a due, quindi sono le stesse di sempre che potranno accogliere lo stesso numero di auto di prima. Per quanto riguarda le due corsie dedicate al trasporto pubblico questo potrebbe essere l’unico vero miglioramento, ma il caos di viale Marconi non era certo causato da questi mezzi.

Riguardo il caos e il disagio generato da questo cambiamento nel quartiere di Genneruxi si possono citare una serie di ‘catastrofi’ che vi garantisco non finiranno con la fine dei lavori. Ad oggi, per almeno quattro ore al giorno, in via Galvani (per accedere a via Mercalli) e in via Dell’Abbazia (per arrivare all’asse mediano) si genera regolarmente un intasamento di auto che non fa bene alla circolazione e neanche alla salute degli abitanti. Questo ovviamente si ripercuote sulle altre strade, per cui nelle stesse ore tutto il quartiere di San Benedetto risulta intasato.

Soprattutto sul tratto di viale Marconi che da Cagliari porta a via Galvani si assiste al carosello di furbi che per saltare la colonna di auto che va nella sua stessa direzione deve effettuare delle svolte in contromano evitando quelli che correttamente vogliono uscire dalla stessa via.

Quindi, tirando le somme, la geniale pensata del Comune di Cagliari è stata questa: migliorare leggermente la viabilità di viale Marconi proprio nel suo tratto più simile ad una zona industriale a discapito di due quartieri densamente popolati che dovevano già smaltire una grossa mole di traffico”.

N.L. – Cagliari

***

