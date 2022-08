“Cara Unione,

scrivo per ringraziare tutti i giovani di Sassari che anche quest'anno, dopo due anni di silenzio assordante per via del Covid, hanno animato le vie del centro storico con la processione dei medi candelieri.

Il 10 agosto è la giornata dei nostri giovani sassaresi, e sono tantissimi quelli che, con fede e passione, fanno rullare i tamburi, fanno ballare i ceri sino a Santa Maria dove davanti alla Vergine Assunta sciolgono il loro voto, dopo avere lavorato per la vestizione, e che con allegria colorano quel centro storico oramai spento da tantissimi anni.

Grazie, allora, ragazzi per averci dato una giornata di festa: tutti avevamo bisogno di questo dopo due anni di clausura .

Grazie a tutti voi. A zent’anni!”

Sandra Sassu – Sassari

***

