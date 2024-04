«Cara Unione,

scrivo per portare a conoscenza la mia esperienza di buona sanità nel reparto di Chirurgia Bariatrica dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, guidato dal dottor Giovanni Fantola.

A febbraio in questa struttura mi sono sottoposta ad un intervento di bypass gastrico affiancato da una tecnica di ipnosi per la gestione del dolore e delle reazioni emotive praticata dal dottor Danilo Sirigu.

Ho fatto una seduta con dottor Sirigu il giorno prima dell’intervento, durante la quale la sua voce e la musica in sottofondo mi hanno suscitato sensazioni di estrema rilassatezza e benessere psico-fisico. Il giorno dell’intervento, durante la fase preparatoria, mi hanno dato la possibilità di un’ulteriore esperienza, la realtà aumentata, un viaggio fatto di immagini, musica e di una voce che guidava al rilassamento e lì ho compreso la potenza di questa tecnica. Alla fine era così tutto molto intenso che ho pensato che nel frattempo mi avessero somministrato qualche farmaco, ma così non era.

Durante tutto questo tempo sono stata supportata dalla presenza costante del dottor Fantola e del dottor Sirigu.

In sala operatoria sono stata dotata di dispositivi acustici per ascolto (cuffie) e la voce del dottor. Sirigu mi ha guidata nuovamente verso quello stato di benessere che avevo provato il giorno prima e con il quale mi sono “addormentata”. Ma la cosa meravigliosa è stato il mio risveglio, con una grande sensazione di benessere, la stessa provata prima della sedazione, e nessun dolore né nessun fastidio. Mi sono ritrovata a sorridere a tutte le persone che ho visto intorno a me.

Un ringraziamento speciale va al primario del reparto, il dottor Fantola, che ha avuto capacità di palesare non solo altissima professionalità e competenze tecniche, ma oltretutto una distinta affabilità, una notevole passione per il suo lavoro e, non da meno, una smisurata umanità e disponibilità…tutte doti e caratteristiche che elevano e nobilitano in lui la funzione del medico chirurgo degno di tale titolo. Analoghe manifestazioni di gratitudine desidero esprimerle anche nei riguardi di tutta l’équipe.

Un ringraziamento desidero estenderlo anche al dottor Sirigu per l’esperienza unica che mi ha dato la possibilità di vivere per la quale conservo un ricordo indelebile.

La salute è un bene prezioso. Questa è la buona sanità che dobbiamo valorizzare.

Codiali saluti».

Maria Rotella

