frequentando, ormai da diversi mesi, l'ospedale oncologico Businco, ho potuto constatare che, a ragione, è stato definito un centro di eccellenza, una struttura che si è dimostrata e si dimostra formidabile nel fornire cure ed assistenza anche in questo periodo emergenziale.

Medici e operatori sanitari devono, infatti, affrontare sfide incredibili in ogni aspetto dell'assistenza ai pazienti, e ci riescono sempre con professionalità, disponibilità e gentilezza.

Colpisce la grande umanità con la quale si attivano, giorno per giorno, per fornire cure ed assistenza a centinaia di malati oncologici, particolarmente fragili, a causa delle patologie, di cui sono portatori.

Un grazie particolare va al personale medico e paramedico del reparto di Oncologia medica del quinto piano".

