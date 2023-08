«Cara Unione,

ho letto nei giorni scorsi le polemiche circa le persone che lasciano in spiaggia lettini ed ombrelloni allontanandosi anche per molte ore, con l’intento di garantirsi un posto solitamente proprio davanti al mare.

C’è però un altro tema di scarsa educazione e prepotenza sulle spiagge sarde che mi sembra giusto sottolineare, ovvero chi si posiziona con gigantesche tende, come nell’immagine che allego scattata a Budoni, rubando così metri e metri di spiaggia libera ai più.

Mi chiedo se simili comportamenti non dovrebbero essere meglio regolamentati dai comuni: se più persone si posizionassero davanti al mare in questo modo, in spiaggia non ci sarebbe più posto per nessuno.

Grazie dell’attenzione».

R.T. – Budoni

***

