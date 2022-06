“Cara Unione,

vorrei capire come mai ad oggi, a più di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURAS avvenuta il 10 marzo 2022, non sono ancora state pubblicate le modalità di fruizione dei vari bonus previsti dalla Finanziaria regionale 2022 per contrastare lo spopolamento dei centri al di sotto dei tremila abitanti.

La tempistica sarebbe dovuta essere di 60 giorni come indicato sul testo della Finanziaria stessa.

La speranza è di riuscire presto ad ottenere delucidazioni in merito.

Molto cordialmente”.

R.M.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata