«Cara Unione,

sono un cagliaritano verace innamoratissimo della nostra bellissima città.

Proprio perché amo la mia città, mi piace fare delle piacevoli passeggiate lungo il fronte mare, dalla calata di via Roma fino al canale la Palma o "di Mamarranca", ovvero al parco Nervi. Senza trascurare le lunghe passeggiate lungo la spiaggia del Poetto.

Tutto bello e piacevolmente fruibile, anche grazie ai lavori di riqualificazione effettuati in questi ultimi anni.

C'è spesso però qualche cosa che stona in tutto questo contesto.

Durante le mie passeggiate serali mi capita di incontrare dei veri e propri assembramenti di camper in sosta per la notte, sia nei pressi del molo Ichnusa che nell'area prospiciente l'ippodromo del Poetto.

Ora, fatta salva la giusta accoglienza per questi camperisti che amano la nostra bella isola e la sua capitale, non si comprende perché, tutte le varie amministrazioni succedutesi in questi anni, non siano riuscite ad allestire un campo sosta appositamente attrezzato e destinato a questa fascia di turisti che, che ci piaccia o no, amano fermarsi a visitare la nostra città.

Ringrazio per l'attenzione».

F.U.

***

