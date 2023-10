“Cara Unione,

il mio è uno sfogo: è possibile che in questi giorni di fine ottobre ovunque, nei negozi, nei supermercati persino nelle scuole, sia un trionfo di mostri, streghe, ragnatele e zucche di plastica?

Si celebra Halloween, festa anglosassone, solo in nome del consumismo e del “dolcetto e scherzetto” che non ci appartiene.

Che fine hanno fatto is animeddas? Che fine hanno fatto Ognissanti e i Defunti? Ricordo quando ero bimbo, al paese dei nonni: al mattino giro al cimitero a mettere i fiori ai nostri cari e poi pranzo in famiglia e alla fine i dolci della tradizione, fatti a mano, non quelli preconfenzionati venduti a rincaro solo per cavalcare l'onda di una americanata. Come siamo arrivati a questo punto?”.

Alberto – Provincia di Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata