«Cara Unione,

ormai da tanto tempo in viale Marconi, all’altezza dell’intersezione con l’asse mediano di Cagliari, si verificano continue perdite dalla rete idrica, perdite che comportano la disattivazione dell’erogazione dell’acqua a famiglie e attività nella zona.

Trovo sia assurdo il ripetersi continuo di queste situazioni, e trovo ancora più assurdo lasciare le famiglie senza acqua dalle sere precedenti fino al pranzo del giorno successivo (se va bene). Si rientra la sera dal mare e ci si trova senza acqua e la mattina successiva si va a lavoro così … ma dove siamo?

Il ripristino inoltre provoca il congestionamento del traffico in arrivo da Quartu Sant’Elena che a causa della restrizione della carreggiata non trova via di uscita, intasando sia l’uscita dall’asse mediano sia l’ingresso da Cagliari. Stamattina il delirio era servito e nessun vigile urbano si è visto per regolamentare il traffico in zona.

Per quanto dovrà durare ancora questa situazione? Noi cittadini non possiamo fare nulla se non continuare a lamentarci, certi del fatto che niente cambierà e che niente sarà fatto. Che senso ha per un cittadino rispettare le regole quando le istituzioni per prime non lo fanno?

Questo è l’amaro sfogo di un cittadino che si riserva di attivare le procedure necessarie (qualora possibile) per far rispettare i propri diritti perché di queste amministrazioni e istituzioni farlocche ne abbiamo le tasche piene».

Roberto Casula

***

